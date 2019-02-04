النقاش حول معاش ”بن كيران“ … إخفاء للحقائق وانتهاج أسلوب الإثارة و البوز

هبة بريس – الرباط

أثار كشف رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، عن استفادته من معاش استثنائي، بأمر من الملك محمد السادس، و تكلف المستشار الملكي عالي فؤاد الهمة بإبلاغه بالأمر، موجة انتقاذات كبيرة للرجل، وهو الذي كان بالأمس يعتبره تحت قبة البرلمان ريعا يثقل خزينة الدولة المالية.

غير أن هذه الانتقادات صاحبها نقاش متدني وتصريحات اعتبرها البعض لا ترقى لمستوى النقاش الجاد والعقلاني من طرف بعض من يعتبرون أنفسهم أكادميين ومحللين سياسيين، على اعتبار أن المشهد السياسي، هو محقل يضم نخبة سياسية و أكاديمين يؤطرون التفاعلات الإنسانية، من المفترض فيهم رفع مستوى النقاش، و فق تحاليل و تطلعات و اختلافات تعطي للرأي العام تصورات تمكنه من الإختيار الواعي و المسؤول، غير أن التفاعلات عندنا بلغت مستوى غير مسبوق من الإسفاف و تدني المستوى، يعاكس الرغبة الجماعية في الرفع من النصوص و تقوية المؤسسات.

وفي هذا السياق كشف خبير القانون الدستوري، رشيد لزرق، على أن الأمر الذي يسائلنا جميعا في حقيقة الصفات التي يحملها بعض سياسيين و بعض أشباه النخب و هم للأسف مدونيين ينتحلون صفة أستاذ جامعي، على حد تعبيره.

وأضاف رشيد لزرق، على أن عملا كبيرا ينتظرنا جميعا في مستوى بناء ثقافة سياسية جديدة تمنح هاته المؤسسات فاعلية أكبر، من أجل الرفع من مستوى الخطاب السياسي الذي يزداد للأسف إيغالا في كل ما من شأنه أن يحدّ من المفاعيل الإيجابية للاختيار الديمقراطية.

واسترسل لزرق على أنه وفي الوقت الذي نتخبط فيه، في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة يتبارى سياسيونا للأسف في إخفاء الحقائق وتسويق خطاب مخادع وانتهاج اشباه الأكاديميين أسلوب الإثارة و البوز، يجارون بعض السياسيين في لغة جد منحطة على مستوى الخطاب، و اتجه الجميع الى إعادة لغة اقرب الى المسخ السياسي و البؤس العلمي بدون دلالات و لا معاني.

واعتبر لزرق على أنه وفي وقت الذي كان مأمولا أن نتجه لثقافة المأسسة و مناقشة البرامج و فق نظريات علمية و عملية و ليس الاتجاه الى المناكفة، كما هو تابث اليوم على مستوى الجامعة المغربية و المستوى السياسي الذي فقط قيمته و مصداقيته مما يعمق نفور من الحديث في المنظومة السياسية، بعد مرحلة الشعبوية التي أفرزت قيادات سوقت الوهم للمواطنين معتمدة على برامج تغيب فيها أفكار هي في الأصل غير قادرة حتى على إقناع منخرطيها.

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