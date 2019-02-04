بسبب الأنفلونزا.. مؤسسة تعليمية بالبيضاء تفرض “شهادة طبية” على التلاميذ في حالة غيابهم

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة الدار البيضاء قد قامت بفرض “شهادة طبية” تثبت سلامة حاملها من فيروس أنفلونزا الخنازير في حالة تغيبه يوما كاملا عن الفصول الدراسية.

و حسب المصدر عينه ، فقد فرضت إحدى المؤسسات التعليمية التي تصنف ضمن خانة المؤسسات “الراقية” التي يدرس بها أبناء علية القوم على الآباء إدلاء شهادة طبية، تفيد عدم إصابة التلميذ بالفيروس، في حالة تغيب عن المدرسة ليوم أو أكثر، مؤكدة أن أي طفل غاب عن حصة دراسية لا يمكنه العودة إلى الفصل إلا بعد تقديم شهادة طبية تؤكد عدم إصابته بالفيروس.

و رغم تطمينات وزارة الصحة المغربية بكون أنفلونزا “H1N1” تبقى عادية و موسمية و لم تصل لحدود الساعة لمرحلة وبائية ، غير أن عددا من المؤسسات التعليمية الخاصة اختارت منحى توجيه تحذيرات لأخذ الحيطة و الحذر للتلاميذ ، مما دفع بعضا منها لإرسال رسائل في البريد الإلكتروني لأولياء أمور التلاميذ تدعوهم من خلالها لأخذ كل الاحتياطات لتفادي إصابة أبنائهم بهذا الفيروس أو نقل العدوى.

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