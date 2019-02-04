امن مراكش يوقف شاب اعترض الموكب الملكي ‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، تمكنت يوم امس الاحد من توقيف شاب على مستوى شارع 11 يناير بمقاطعة كيليز، حاول اعتراض موكب الملك محمد السادس.

وحسب نفس المصادر، فالموقوف سبق أن تربّص بالموكب الملكي محاولا اختراقه لتسليم رسالة إلى الملك محمد السادس غير أن محاولته باءت بالفشل بعد وقوعه في قبضة الأمن حيث تم احالته على ولاية الأمن لاستكمال باقي الإجراءات القانونية في حقه.

وتم اقتياد الموقوف الى ولاية امن مراكش، من اجل تعميق البحث معه، ومعرفة اسباب اعتراضه للموكب الملكي، قبل احالته على ابتدائية مراكش.

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