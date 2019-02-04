اليونسكو و جامعة ألمانية يطلقان مشروعا علميا للطلبة العرب بالدار البيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تستعد مؤسسة المورد الثقافي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء للإعلان عن افتتاح مقرر ماجستير السياسات الثقافية والإدارة الثقافية، ابتداء من السنة الجامعية الحالية ، و ذلك بتعاون و تنسيق مع جامعة هيلدسهايم بألمانيا وبشراكة مع كرسي اليونسكو للسياسات الثقافية للفنون في التنمية.

و يعد هذا الماجستير، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، الأول من نوعه بالمنطقة العربية والذي تمتد الدراسة فيه على مدى سنتين، باللغتين العربية والإنجليزية، حيث سيضم حاليا 10 طلبة من المملكة المغربية ومصر وفلسطين واليمن وتونس.

و سيقوم المورد الثقافي وفق ذات المصدر بدعم تكلفة الدراسة من خلال دعم تكاليف التدريس وتقديم منح جزئية للطلاب، كما سيتناوب على تقديم مواده الدراسية، على مدار العامين، ما يزيد على 30 أستاذا و محاضرا من المنطقة العربية وبخاصة المملكة المغربية، ومن دول أخرى مثل ألمانيا، صربيا وكندا.

كما سيقوم المورد الثقافي بتنسيق المشروع بشكل عام وبخاصة التنسيق مع الطلبة العرب، وتنسيق كافة أعمال اللجنة العليا للماجستير والمكوّنة من ممثلين للشركاء الثلاثة، خاصة أن هذا الماجستير يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، من حيث تكوينه وطبيعته، لهذا فإن الكثير من الجهات الرسمية، وخاصة السفارات العربية، يضيف المصدر، قد تعاملت معه لأوّل مرة، فكان من الصعب تطبيق نفس القواعد التي تطبّق عادة في الماجستير الدولي والشراكات الدولية ما بين الدول في الثقافة أو في التعليم التي تتم من خلال القنوات الوزارية المباشرة أو التعاون على مستوى وزارات الخارجية.

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