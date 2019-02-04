مسؤول جزائري: لا أحد منا يتمتع بصحة جيدة!

هبة بريس - وكالات

دعا الطيب الهواري، الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء، والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح إلى ولاية رئاسية خامسة، مشدداً على أن منظمته وفية في دعمها لبوتفليقة منذ 1999، لأنه لا أحد غيره يستطيع أن يضمن الأمن والاستقرار، مشدداً على أن وضعه الصحي لا يطرح أي إشكال!

وأضاف الهواري في حوار مع موقع «كل شيء عن الجزائر» أن المنظمة التي يقودها تدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، في إطار الاستمرار، ولضمان الأمن والاستقرار ومواصلة مشاريع التنمية، مؤكداً أن منظمة أبناء الشهداء مخلصة في دعمها للرئيس، وذلك منذ عام 1999، كما أنها وقفت في صفه سنة 2004، عندما اختار آخرون الوقوف في صف آخر، ووقفت الموقف نفسه سنة 2014، ومن الطبيعي أن تساند ترشحه في 2019، لأنه مجاهد ورفيق الشهداء ولا أحد غيره، من وجهة نظره، قادر على تولي منصب القاضي الأول في البلاد، وهو الوحيد الذي يمثل ضماناً للأمن والاستقرار، وأنه يستطيع منح الجزائر مستقبلاً أفضل.

أما بخصوص وضعه الصحي الذي يقول الكثير من معارضي الرئيس إنه يمنعه من ممارسة مهامه وتولي مسؤولياته، فقال الطيب الهواري: «أستطيع أن أقول لكم إنه لا يوجد أحد منا يتمتع بصحة جيدة. في نظرنا، الرئيس أعاد الاستقرار والأمن للبلاد وحصيلة عمله إيجابية».

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