السماح بتقديم مشروبات كحولية بالسعودية .. مصادر تنفي

هبة بريس - وكالات

تداولت عدد من المواقع والصحف خلال اليومين الاخيرين بلاغ “مفبرك” يشير الى السماح بتقديم المشروبات الحكولية بالاماكن العمومية بالسعودية.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “سبق” السعودية، أن البلاغ المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر، مفبرك مزوّر.

وبيّنت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها؛ وذلك من خلال كتابة “سعادة” وزير الداخلية، بدلاً من كلمة “سمو” وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية.

وشددت المصادر، تضيف الصحيفة، على أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.

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