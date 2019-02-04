الملك يبرق رئيس سريلانكا: أحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد مايثريبالا سيريسينا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس سيريسينا بموفور الصحة والهناء، ولشعب سريلانكا الصديق باطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك عن ارتياحه ل”علاقات الصداقة والتعاون المثمر القائمة بين بلدينا”، مؤكدا لرئيس سريلانكا حرص جلالته على “مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها، وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

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