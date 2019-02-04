“الشيشة” ترسل شيخا للمستعجلات و نجاة قائد و عناصر القوات المساعدة من الموت

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن رجل سلطة برتبة “شيخ” قد تعرض لمحاولة تصفية بعد أن كان يقوم رفقة دورية من أعوان السلطة و عناصر القوات المساعدة بعملية حجز لمجموعة من قنينات الشيشة و مستلزماتها و التي تم العثور عليها بمرأب يوجد بالقرب من مؤسسة تعليمية بمدينة حد السوالم.

و وفق المصدر ذاته ، فقد صدرت تعليمات مؤخرا من طرف عامل إقليم برشيد لكافة مسؤولي الإقليم بتشديد المراقبة و محاربة عدد من الظواهر المخلة و منها استعمال الشيشة بالقرب من المؤسسات التعليمية و هو ما دفع قائدا بحد السوالم للاستعانة بدورية من أجل اقتحام مراب بالمنطقة يستعمله صاحبه من أجل ترويج الشيشة للتلاميذ و القاصرين.

و أضاف مصدرنا أنه و بعد اقتحام المرأب ، تم العثور على عدد من قنينات الشيشة و التي أمر قائد المنطقة بحجزها رغم رفض صاحب المرأب و الذي استنجد بأحد الأشخاص يعتقد أنه من أقاربه ، الأخير و في حركة طائشة هاجم أفراد الدورية باستعمال سيارته التي كان يقودها بسرعة جنونية قبل أن يدهس عون سلطة برتبة شيخ و يحاول دهس بعض عناصر القوات المساعدة و الذين نجوا من الإصابة بعد أن اصطدمت سيارة الشاب بإحدى السيارات المركونة.

و مباشرة فور ذلك ، استنجد قائد المنطقة بعناصر الدرك الملكي التي حلت لعين المكان و قامت باعتقال المتهمين معا ، فيما تم إرسال الشيخ المصاب للمستعجلات قصد تلقيه العلاجات الضروري.

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