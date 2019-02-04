بناء عمارة يكشف وجود جثة مدفونة ضواحي البيضاء و الدرك يدخل على الخط

هبة بريس -الدار البيضاء

تفاجأ عمال البناء الذين كانوا يقومون بعملية حفر أساس إحدى العمارات السكنية بمنطقة سيدي رحال الشاطئ ضواحي البيضاء بوجود عظام بشرية مدفونة بالمكان مما دفعهم لربط الاتصال بصاحب العمارة ، الأخير الذي بدوره قام بالاتصال بعناصر الدرك التي حلت لعين المكان.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن الفرقة العلمية لعناصر الدرك قامت بمعاينة المكان و جمع كافة العظام التي تم العثور عليها و التي تعود لجثة شخص بشري ، حيث تم إرسالها للمختبر العلمي للدرك الملكي قصد التحقق منها و رفع تقرير بشأنها.

و قامت عناصر الدرك الملكي بشكل مؤقت بمنع عمال البناء من الاقتراب من مكان الورش في انتظار توصلها بنتائج التقرير الذي يتوقع أن يرفع اللبس عن الكثير من المعطيات خاصة في ظل تناسل أخبار تفيد بوقوع جريمة قتل مؤخرا بالمنطقة و دفن الجثة بذاك المكان.

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