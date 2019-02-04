رسميا .. إسبانيا تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن اعتراف مدريد بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

ووفقا لصحيفة “الكونفيدنثيال” الإسبانية، فأن هذا الاعتراف جاء بعد يوم واحد من انتهاء مهلة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، والذى كان أمس الأحد موعده النهائى بعد أن دام ثمانية أيام، والذى أعطاه سانتشيز لمادورو للدعوة لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية قبل الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقال سانتشيز “نحن لا نسعى إلى وضع أو إزالة الحكومات فى فنزويلا ، نريد الديمقراطية وانتخابات حرة وشفافة مع الضمانات اللازمة لحكومة تمثل الشعب الفنزويلى”.

ومن ناحية أخرى، لم تستجب المتحدثة باسم الحكومة، إيزابيل سيلا، يوم الجمعة الماضى، فى مجلس الوزراء لمسألة ما إذا كانت الحكومة ستقبل سفيرا جديدا عينه جوايدو.

كما انضمت البرتغال وبولندا وبلجيكا وهولندا إلى هذا الإنذار، على الرغم من أنه من المتوقع أن يعترف “الآخرون” أيضا بجوايدو، بما فى ذلك الدنمارك وجمهورية التشيك.

ورفضت النمسا، وهى واحدة من الدول التى رفضت الاعتراف بجوايدو فى البداية، ولكن قالت إذا لم يرد مادورو على طلب الاتحاد الأوروبى بإجراء انتخابات حرة ونزيهة فسوف تقبل وتؤيد جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكانت إيطاليا هى الدولة التى ظلت أكثر ترددا فى الاتحاد الأوروبى فى الاعتراف بجوايدو، على الرغم من أن اليونان وقبرص وسلوفاكيا أبدت تحفظات على اعتراف صريح، فى حين أصرت لكسمبرج على ضرورة التفكير فى “العواقب القانونية” والسويد استبعدت اعترافا صريحا على أساس المبدأ القائل بأن “الدول معترف بها وليست شخصيات” ، كما أوضحت عدة مصادر دبلوماسية.

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