العثور على حطام طائرة سالا لاعب البريميرليغ

هبة بريس - وكالات

عثرت شركة تحقيق خاصة في بريطانيا، الأحد، على ركام الطائرة التي تحطمت في حادث مأساوي أودى بحياة لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إيميليانو سالا، وأجرت السلطات البريطانية عملية للتحقق من الاكتشاف.

وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن طائرة اللاعب الراحل جرى العثور عليها في عرض البحر، قبالة جزر القنال الإنجليزي التي تفصل جنوب إنجلترا عن الشمال الفرنسي.

وتمت الاستعانة بقارب بحث خاص استأجرته عائلة اللاعب الراحل وساهم متبرعون في تمويله، أما الحطام فتم تحديد موقعه، صباح الأحد.

وعقب تحديد موقع الحطام، قام طاقم البحث الخاص بإبلاغ السلطات البريطانية والمحققين الذين استخدموا عربة خاصة للتحكم عن بعد تعمل تحت الماء لأجل فحص الموقع.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأن العثور على حطام الطائرة، لكن الخبير المختص في حطام الطائرات، دافيد ميرنز، وهو الشخص المشرف على التحقيق، قال إن الحطام يعود بالفعل للطائرة المنكوبة.

وأضاف ميرنز أن المحققين أخبروا عائلة اللاعب بالاكتشاف، ومن المرتقب أن تصدر بيانا بشأن الأمر في وقت لاحق من يوم الاثنين.

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