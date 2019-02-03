” افلونزا الخنازير”..الدكالي: حالة المغرب لم تصل للمرحلة الوبائية

هبة بريس – الرباط

ظهر انس الدكالي وزير الصحة ، مساء اليوم الاحد في برنامج بث على القناة الثانية “دوزيم” في أول خرجة اعلامية مباشرة عقب انتشار فيروس “افلونزا الخنازير ” الذي أثار حالة من الهلع والخوف لدى الراي العام .

وقال الدكالي الذي حل مساء اليوم الأحد ضيفا على برنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية، أن السياسات الحكومية في مجال الصحة جيدة ، باعثا رسالات طمأنة عن الوضعية الوبائية لفيروس انفلونزا الخنازير في المغرب ، لافتا الى ان الوضع في المغرب لم يصل الى المرحلة الوبائية .

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الأحد، أن عدد المصابين الذين توفوا نتيجة إصابتهم بانلفونزا الخنازير ارتفع إلى 11 شخصا.

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