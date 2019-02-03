البابا فرنسيس يصل الامارات مستهلا زيارة تاريخية

هبة بريس - وكالات

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد،3 فبراير إلى أبوظبي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام. وكان في استقبال البابا، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكبار الشخصيات بالإمارات، كما استقبله أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يزور الإمارات لحضور جلسات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي انطلقت أعماله اليوم.

وقال مسؤولون بالإمارات إن البابا سوف يقيم قداسا في مدينة زايد الرياضية يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من المقيمين في دولة الإمارات ومن خارجها ومن المتوقع أن يكون هذا القداس أحد أكبر التجمعات في تاريخ دولة الإمارات.

وقبل استقلاله الطائرة متوجها إلى دولة الإمارات دعا البابا إلى احترام اتفاق وقت اطلاق النار في اليمن، حيث تقود الإمارات مع السعودية تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين، في حرب قتل فيها نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بدء عمليات التحالف.

ويعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية، العدد الأكبر مقارنة مع الدول الأخرى (أربع في كل من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، وواحدة في قطر).

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