اعتقال مغربي باسبانيا اغتصب سيدة تبلغ من العمر 87 سنة

نُشر بتاريخ :  2019-02-03 - 20:51
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هبة بريس – وكالات

افادت وسائل اعلام اسبانية ان الحرس المدني الاسباني اعتقل مواطنا مغربيا بمنطقة “سان انطوني” نواحي مايوركا، بعد تورطه في اغتصاب سيدة تبلغ من العمر 87 سنة، داخل منزلها .

ذات المصادر أضافت أن الواقعة تعود الى ديسمبر الماضي، عندما اقتحم المتهم البالغ من العمر 48 سنة، منزل العجوز، واغتصبها بعدما اعتدى علبها بالضرب ، حيث سبق وان تورط نفس المعتدي في قضية اعتداء جنسي طالت فتاة تبلغ من العمر 19 سنة بمنطقة “سان خوسي” .

وجاء اعتقال المتهم امس السبت بعد عملية بحث استمرت لاسابيع حيث ستوجه له تهم ثقيلة تهم السطو وللاعتداء البدني والجنسي .

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