الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو شغيلة الوظيفة العمومية الالتحاق باضراب 20 فبراير

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هبة بريس – الرباط
دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاشتراكي الموحد، شغيلة الوظيفة العمومية الالتحاق بالاضراب الوطني الذي يعتزم خوضه في 20 من فبراير الجاري ،وهي ثاني إطار نقابي يعلن خوض الاضراب المقرر بالتاريخ المذكور، إذ سبق للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان اعلنت خوض الاضراب .
وقالت الفيدرالية، في بيانات ومنشورات صادرة عنها، أنها قررت خوض الاضراب في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، احتجاجا على السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي ، ولرفض “المقاربة الحكومية التبخيسية للملف الاجتماعي للشغيلة المغربية والفاعلين الاجتماعيين”.
واضافت الفيدرالية أن ترفض “المقترحات المذلة التي قدمتها الحكومة في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي”، معتبرة إياها “إهانة للطبقة العاملة المغربية، وعنوانا للفشل الذريع للسياسات العمومية، وانحيازا واضحا لسلطة المال والنفوذ، وتكريسا للفوارق الاجتماعية”.
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