الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو شغيلة الوظيفة العمومية الالتحاق باضراب 20 فبراير

هبة بريس – الرباط

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاشتراكي الموحد، شغيلة الوظيفة العمومية الالتحاق بالاضراب الوطني الذي يعتزم خوضه في 20 من فبراير الجاري ،وهي ثاني إطار نقابي يعلن خوض الاضراب المقرر بالتاريخ المذكور، إذ سبق للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان اعلنت خوض الاضراب .