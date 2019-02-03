أخنوش يزور أستراليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

هبة بريس ـ و م ع

يبدأ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، غدا الاثنين زيارة عمل لأستراليا، تخصص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأستراليا، وخاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

وتهدف هذه الزيارة الى إعطاء دفعة للمبادلات، وتعزيز الاستثمارات، وتشجيع التعاون التقني، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وكذا عرض إمكانات المغرب في هذين القطاعين، والتقدم المحرز في إطار استراتيجيتي مخططي المغرب الأخضر والصيد البحري “أليوتيس”. ويتضمن برنامج هذه الزيارة عقد عدة اجتماعات مع عدد من المؤسسات، ولقاءات لمهنيين مغاربة مع نظرائهم الأستراليين. ويرافق السيد عزيز أخنوش، خلال هذه الزيارة، السيدة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة الى وفد هام يضم رؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين ومسؤوليين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

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