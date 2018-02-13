العثور على طبيب أسنان جثة هامدة داخل عيادته بمراكش‎

2018-02-13 / 17:20
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(هبة بريس) مراكش

تم العثور قبل قليل من زوال اليوم على طبيب اسنان جثة هامدة داخل عيادته بحي الداوديات، بعد اصابته بنوبة بسبب ارتفاع نسبة السكري في دمه دخل على اثرها في ازمة صحية ليفارق الحياة على الفور.

وفور اشعار السلطات بالخبر، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والدائرة السابعة للعيادة من اجل فتح تحقيق ونقل جثة الطبيب لمستودع الاموات بباب دكالة بناءا على تعليمات النيابة العامة، من اجل التشريح الطبي.

والى ذلك تم نقل جثة الطبيب لمستودع الاموات بباب دكالة، كما تم الاستماع لاحد المستخدمين والشهود داخل العيادة.

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