وجدة..أرباب المقاهي يعتزمون اغلاق محلاتهم ويطالبون بـ “العدالة الجبائية”

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس : وجدة

عقدت جمعية أرباب المقاهي بوجدة لقاءا تواصليا مع أرباب المقاهي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق بخصوص مستجدات اللقاءات مع مختلف المصالح لجماعة وجدة من أجل مراجعة القرار الجبائي للقطاع.

وحسب البيان الذي تتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، أنه بعد توصل أرباب المقاهي بمراجعات مضاعفة على رسم الستائر والاطناب، حيث طالب مكتب الجمعية وتمثيلية المقاهي بالتراجع عنها وكذا التخفيض من رسم محال بيع المشروبات وإعادة النظر في ثمن المتر المربع من استغلال الملك الجماعي المؤقت .

وبعد نقاش مستفيض أعرب أرباب المقاهي المنخرطين بالجمعية رفضهم الطريقة والمعايير المعتمدة في إستخلاص الرسم على الستائر والاطناب ومطالبتهم رئيس جماعة وجدة بالتراجع عنها وإبقائها بالرسم المعتاد تحصيله من قبل بحكم الظرفية الاقتصادية المتأزمة والركود التجاري التي تمر منها المدينة بصفة خاصة والجهة بصفة عامة.

ويضيف البيان ذاته، أن أرباب المقاهي قرروا بإجماع الحاضرين على إغلاق محلاتهم كشكل إحتجاجي تعبيرا عن تدمرهم من القرارات الأحادية الجانب دون تفعيل المقاربة التشاركية وفق منطق لا ضرر ولا ضرار، وكذا التخفيض من الرسم الجبائي على محال بيع المشروبات ومراجعة ثمن إستغلال الملك العمومي والتعامل الجدي مع الملف المطلبي لجمعية ارباب المقاهي وإدراجها كنقطة في جدول أعمال دورة إستثنائية لمجلس جماعة وجدة.

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