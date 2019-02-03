سلطات تاونات تمنع عشر معاصر للزيتون وتحيل 8 ملفات على القضاء

هبة بريس ـ و م ع

أصدرت السلطات المحلية بإقليم تاونات قرارات بمنع اشتغال عشر وحدات إنتاجية لاستخلاص زيت الزيتون بالإقليم وذلك لعدم احترامها للمعايير والتدابير وبالخصوص تلك المتعلقة بالحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على البيئة.

وأفاد بلاغ لعمالة إقليم تاونات أن هذه المعاصر تتواجد بكل جماعات تاونات وتمزكانة التابعة لدائرة غفساي وأوطابوعبان التابعة لنفوذ دائرة تيسة ومولاي بوشتى والمكانسة التابعتين لدائرة قرية ابا محمد.

وجاء هذا القرار إثر 33 زيارة ميدانية قامت بها اللجنة الاقليمية المختلطة وشملت 57 وحدة لاستخلاص زيت الزيتون إلى حدود 31 يناير الماضي.

وأضاف البلاغ أن هذه القرارات المتخذة من قبل اللجنة همت توجيه إنذارات لأرباب ست معاصر منها أربع وحدات تابعة لجماعة تاونات ومعصرتين تتواجدان بكل من جماعة سيدي يحيى بني زروال ومزراوة، ثم إحالة ثمانية محاضر مخالفات بيئية على المحكمة الابتدائية بتاونات.

وتتمحور أغلب المخالفات المسجلة حول عدم احترام دفتر التحملات الخاص بدراسة التأثير على البيئة فيما يخص كمية الزيتون المرخص بعصرها وشروط النظافة داخل المعصرة وتسييج بعض أحواض التبخر وإضافة آليات غير مضمنة بالدراسات البيئية.

ويتوفر إقليم تاونات على ما يناهز 82 وحدة إنتاجية عصرية وشبه عصرية لاستخلاص زيت الزيتون. ولا زالت عملية المراقبة مستمرة من طرف اللجنة المذكورة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بإقليم تاونات، وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطة الإقليمية لتاونات مع جميع الفاعلين في القطاع خلال شهر نونبر 2018.

وقد حرصت اللجنة خلال زياراتها المتعددة على المراقبة والاطلاع على مدى احترام أرباب المعاصر للشروط البيئية المبينة بدفاتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية واستيفاء جميع ملاحظات وتوصيات لجن المراقبة السابقة.

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