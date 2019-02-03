فرنسا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا اليوم إذا لم يعلن مادورو الانتخابات

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها تعتزم الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا، إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو عن اجراء انتخابات رئاسية مساء اليوم.

وذكرت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسي، بحسب وكالة “رويترز”، “إذا لم يلتزم مادورو في هذه الليلة بتنظيم انتخابات رئاسية، عندئذ ستعتبر فرنسا خوان غوايدو له الشرعية لتنظيمها في وسنعتبره رئيسا مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات شرعية في فنزويلا”.

كما أعربت الوزيرة عن رفض بلادها لاقتراح مادورو بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ووصفتها بأنها “مهزلة”.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا، أمس السبت، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدةمبكرة في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” أن مادورو اقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد على أن تجرى العام الحالي، بدلا من الانتخابات التي كان مقرر لها في الأصل عام 2020.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، أكد استعداده للدخول في مفاوضات، شرط وضع رحيل الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، على طاولة البحث.