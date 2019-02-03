من جديد ..حالات اصابة بـ ” فلونزا الخنازير ” تستنفر مستشفى مراكش

نُشر بتاريخ :  2019-02-03 - 12:57
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هبة بريس ـ مراكش

قالت مصادر هبة بريس إن قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش استقبل  ليلة امس رضيع من منطقة المحاميد بمقاطعة المنارة يبلغ من العمر ثمانية اشهر مصاب بـفيروس  “انفلونزا الخنازير”

وفي نفس الاطار ، استقبل ذات المرفق رجل من مدينة اكادير يشتبه في اصابته بنفس ” الفيروس ” بعد ظهور اعراض الفيروس عليه حيث تم ترحيله على وجه السرعة للمستشفى الجامعي من اجل التتبع والتطبيب .

وكان وزير الصحة أوضح أنه من خلال التحليلات والبيانات المخبرية التي تمت على 541 عينة تم تحليلها إلى حدود 20 يناير الجاري بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة تبين أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي. 

وفيما يتعلق بالإنفلوانزا (AH1N1) فهناك مواكبة للوضع حيث أرست وزارة الصحة آلية للتواصل من خلال وسائل الإعلام في هذا الشأن والذي لا يعتبر في وضعية استثنائية، وإنما في حالة يقظة بتكثيف التعريف بسبل الوقاية والتدخل عند بروز أي حالة.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية التلقيح والتطعيم قبل بداية كل موسم بالخصوص لدى الأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات.

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