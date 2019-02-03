حركة النهضة تدين تسريب وثيقة تطالب بكشف أرصدتها

هبة بريس ـ وكالات

أدانت حركة النهضة، الأحد، ما وصفته بـ “تسريب مراسلات صادرة عن البنك المركزي تطلب من البنوك تقديم كشف لحسابات الحركة وأرصدة قيادتها”.

ودعت النهضة، في بيان لها، إلى فتح تحقيق في ما وقع، نظرا لما وصفته بـ”التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضا أمام التأويلات”.

وشددت على “أهمية تحييد أجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية”، حسب البيان.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت الأسبوع الماضي مراسلة يطلب فيها البنك المركزي من جميع المؤسسات البنكية في البلاد مدّه بمعطيات حول الحسابات البنكية للحركة وأرصدة قياداتها.

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