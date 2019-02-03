الربــاط : احتجاجات للمطالبة بوقف الاحتقان والأزمات الاجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

احتج المئات من المنتسبين للفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الأحد، بالرباط، للمطالبة بتحسين الأجور وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين..

وانطلقت مسيرة الاحد من أمام مقر الفيدرالية في اتجاه مقر البرلمان، اذ رفع فيها المتظاهرون، شعارات مناوئة للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة، مطالبين بتدخل عاجل لوقف الاحتقان والأزمات الاجتماعية.

وتطالب الفيدرالية بوقف ما وصفته بالإجهاز على المكتسبات وضرب مقومات الحوار الاجتماعي وتبخي العمل النقابي، وإخراج قانون النقابات تفعيلا للفصل الثامن من الدستور. ويأتي تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية في ظل شروط اجتماعية واقتصادية مقلقة ومنذرة بالمزيد من الاحتقان وظروف تتسم باستمرار الحكومة في سياستها المعادية لمطالب الطبقة العاملة وضربها لمأسسة الحوار وتجميدها لكل الاتفاقات واستفرادها بالتقرير في مصير مئات الآلاف من أبناء الشغيلة المغربية بالإجهاز على حقوقها ومكتسباتها

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