يوم قال بنكيران لبنشماس .. “عيب تقول شريتي فيلا بهبة ملكية”

هبة بريس ـ الرباط

وجد حكيم بنشماس ـ يوما ـ نفسه في فوهة بركان بعد اقتنائه لفيلا فاخرة بأحد أحياء العاصمة الرباط، وهو ما اثار نقاشا سياسيا في المغرب حول ثراء السياسيين الفاحش بعد تحملهم المسؤوليات في مناصب الدولة.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي اعاد بالذاكرة للوراء قائلا “ذات يوم قال بنشماس ان هبة ملكية ساعدته في شراء فيلته، بنكيران الذي كان يستعمل كل الاسلحة لمحاربة خصومه رد على بنشماس وقال له عيب تقول شريتي فيلا بهبة ملكية”

واضاف الشرقاوي في تدوينو فيبوكية ” اليوم بنكيران يقول ان تقاعدي هبة ملكية ” مردفا ” وحشموا شوي علاش اخويا ما حشمتيش من قالك بنشماس انه حصل على هبة ملكية راه هدشي اللي تنقولكم الازدواجية ”