بنكيران : جهات في الدولة رفضت توجيه الدعم المباشر لكل المعوزين

هبة بريس ـ الرباط

شدد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق أن “جهات في الدولة هي من رفضت خطوته في توجيه الدعم المباشر لكل المعوزين، مقابل رفع الدعم عن غاز البوتان”.

وقال بنكيران خلال ندوة صحفية عقدها ببيته “هناك من القيادات السياسية من اتصل بالقصر الملكي ليحتج عليه بسبب هذا الإجراء، فيما وقف الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال نزار بركة إلى جانبي”.

وتابع “كنا سنربح عشرة ملايير درهم، وهو الفرق بين كلفة توزيع بوطة لكل أسرة في الشهر، وهو ما كان سيكلف فقط 6 مليار، والآن تكلفنا 16 مليار، لكن جهات في الدولة رفضت الخطوة خوفا من الاضطراب الاجتماعي، وعارضوا الدعم المباشر، لأنهم كانوا يقولون إذا تمت الخطوة سيخلد ابن كيران في رئاسة الحكومة”.

وعاد بنكيران للواجهة من خلال ندوة صحفية عقدها ببيته للرد على هجومات مغاربة حول “المعاش الاستثنائي” الذي حظي به بأمر ملكي.

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