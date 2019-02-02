وزان: صفائح مزورة تطيح بشبكة كبيرة لمافيا زراعة وترويج المخدرات

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

في عملية جديدة تستهدف محاربة تجار المخدرات وتضييق الخناق عليهم ، قامت مصالح الدركي الملكي بوزان تحت إشراف قائد السرية وعناصر المراكز الترابية التابعة لها بمداهمة عدد من المنازل بمنطقة “عين دريج” وذلك بعد تلقيها شكاية تفيد قيام مركبات تحمل صفائح مزورة بأنشطة مشبوهة تبين خلال عمليات التتبع والترصد أنها كانت تنقل بين الفينة والأخرى كميات من المخدرات،حيث يعمد أصحابها إلى تغيير لوحات الترقيم لتمويه السلطات وعدم إثارة الشكوك.

موازاة مع هذه التحركات جندت سرية الدرك الملكي بوزان كافة عناصرها ونصبت كمينا محكما إستعملت فيه المتاريس الحديدية لتفادي أية ردود فعل أو حماقات قد يرتكبها سائق المركبة المستهدفة والتي من شأنها أن تشكل خطرا حقيقيا على المارة ومستعملي الطريق على حد سواء، حيث أفضت العملية إلى إيقاف خمسة أشخاص كلهم من ذوي السوابق العدلية في هذا المجال،كما تم حجز أربع مركبات واحدة منها كانت تحمل صفائح مزورة وهي سيارة نفعية من نوع “مرسيديس سبرانتير” حاول سائقها الفرار بين أزقة مركز “عين دريج” لكن سرعة ويقظة العناصر الدركية حالت دون ذلك ليتم توقيفه هو الآخر مع إخضاع كل المركبات المحجوزة إلى الخبرة من طرف الشرطة العلمية والتقنية التابعة للقيادة الجهوية بتطوان.

وأسفرت هذه العملية إلى حجز حوالي طن من مسحوق الكيف وكمية مهمة من سنابل القنب الهندي إضافة إلى مبالغ مالية متحصل عليها من عائدات المخدرات داخل منزل أحد المشتكى بهم بمنطقة” ونانة”، كما عثرت عناصر السرية أثناء تفتيش منزل موقوف آخر على 40 كيلوغرام من الشيرا كانت معدة للترويج،حيث تم وضع الجناة تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتعميق البحث وإستكمال التحقيق وكذا تحديد هوية جانحان في حالة فرار وما يزال البحث جاريا عنهما لتقديمهما إلى العدالة.

تجدر الإشارة أن سرية وزان تخوض حربا شرسة ضد مافيا المخدرات بتعليمات من القائد الجهوي لتطوان،إذ سجلت نسب المحجوزات خلال السنة الفارطة وبداية هذه السنة معدلات مهمة حسب الإحصائيات الرسمية.

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