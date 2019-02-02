مصنف خطر في ترويج المخدرات في قبضة أمن مكناس

ع محياوي- هبة بريس

في إطار جهودها المستمرة ضد الأفعال الإجرامية بمختلف اشكالها، تمكنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بولاية أمن مكناس مساء يوم أمس الجمعة 01 فبراير الجاري، من توقيف شخص مصنف خطر من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك على خلفية الإشتباه في تعاطيه لأفعال ترويج المخدرات.

المعني بالأمر ، البالغ من العمر حوالي 45 سنة ، تم ضبطه على مستوى المحطة الطرقية بمكناس و بحوزته ثلاث كيلوغرامات من مخدر الشيرا معدة على شكل صفائح.

المشتبه به تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة .