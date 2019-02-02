فاس: برلماني يتكفل بمصاريف دفن ضحايا مدرسة عبد الكريم الخطابي

نُشر بتاريخ :  2019-02-02 - 21:35
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ع محياوي – هبة بريس

قام اليوم السبت 02 فبراير 2019 ، النائب البرلماني عن حزب الحمامة ” رشيد الفايق “، بزيارة أسر  التلميذين ضحايا حادث سقوط سور مؤسسة عبد الكريم الخطابي.

وكان هدف الزيارة النائب البرلماني هو مواساة و تعزية الأسرتين المنكوبتين حيث تقدم بواجب العزاء من مصاريف و مراسيم الدفن و كل ما تفرضه عليه مسؤوليته الأخلاقية .

كما قام ذات النائب ، بزيارة مكان الحادث بدوار ريافة مقاطعة جنان الورد ،  للاطلاع على وضعية بنية مؤسسة عبد الكريم الخطابي ، والاستماع أيضا إلى صوت الساكنة حول حيثيات ومسببات هذا الحادث المفجع . كما خلفت هذه الزيارة ارتياحا كبيرا في نفوس أسر الضحيتين وانطباعا ايجابيا لدى كل ساكنة المنطقة.  

 

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