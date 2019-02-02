الحمى القلاعية شبح مخيف يورق بال كسّابة الشاوية

محمد منفلوطي_هبة بريس

يسود هدوء مشوب بالحذر بين صفوف مختلف الكسّابة بمنطقة الشاوية خاصة بمنطقة أولاد سعيد وجماعة امزورة وسيدي العايدي والمزامزة وامزاب وبني مسكين وغيرها، خوفا من انتقال عدوى الحمى القلاعية بين صفوف رؤوس الأبقار والأغنام، لاسيما بعد تردد أنباء عن إغلاق بعض الأسواق الأسبوعية بمناطق أخرى خارج الإقليم.

وكشفت مصادرنا أن مجهودات يقودها عامل إقليم سطات الخطيب لهبيل بتنسيق مع كافة المتدخلين من مصالح بيطرية وسلطات محلية وعناصر الدرك الملكي، التي باشرت عمليات تلقيح على الصعيد الإقليمي تجنبا لأي حالة عدوى يمكن من شأنها أن تخلق الحدث، وهي الخطوة التي اعتبرها متتبعون للشأن المحلي بمثابة خطوة استباقية لمنع انتقال عدوى الحمى القلاعية بين صفوف رؤوس الأبقار والأغنام.

رئيس المجلس البلدي بسطات (عبد الرحمن العزيزي) وفي اتصال هاتفي بـ (هبة بريس) أكد على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح دون تسجيل أية حالة تذكر لحد الآن، مشيرا أن السوق الأسبوعي بالمدينة (رحبة البهائم بسطات) لازال مفتوحا في وجه الكسّابة بشكل عادي وأن الأمر متحكم فيه ولايدعو إلى القلق.

ويشار أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية وطنية لتلقيح القطيع الوطني من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وهي العملية التي انطلقت في شهر يناير 2019 والتي مكنت من تلقيح أزيد من 500 ألف رأس من الأبقار ضد هذا المرض، مشيرا أن مصالحه البيطرية تقوم بمساعدة من السلطات المحلية بالتدخل الفوري عقب اكتشاف أي بؤرة، حيث تم القضاء إلى حدود الساعة على مختلف البؤر التي تم اكتشافها على مستوى أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وسيدي بنور وطنجة وقلعة السراغنة، عن طريق تنظيف وتطهير الضيعات المعنية بمواد مطهرة واحترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص منها، وكذا إتلاف ودفن جميع الأبقار والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية، مبرزا أن المكتب سيقوم في نفس السياق بدفع التعويضات المالية للفلاحين عن ماشيتهم ابتداء من شهر فبراير وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وتختلف قيمة التعويض حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنة السوق.

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