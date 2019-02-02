تركتاه خلف سيارة .. العثور على طفل متخلى عنه بالقصر الكبير

نُشر بتاريخ :  2019-02-02 - 21:20
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هبة بريس –

أفادت مصادر محلية من مدينة القصر الكبير أن طفلا صغيرا عثر عليه مساء اليوم السبت 2 فبراير متخلى عنه قرب محلات “الشنشان” وسط المدينة .

وحسب ذات المصادر فان سيدتين عمدتا الى ترك الطفل الذي لايتجاوز عمره الأربع سنوات خلف احدى السيارات وبجانبه سلتان تحتويان على ملابسه وأغراضه ، قبل أن يفرا الى وجهة مجهولة ويتركا الطفل في مواجهة قدره .

وأردفت ذات المصادر أن ساكنة المنطقة انتبهوا للطفل الذي كانت تبدوا عليه علامات التيه والخوف قبل ان يتم اشعار السلطات وعناصر الوقاية المدنية الذين حضروا ونقلوا الطفل الى المستشفى ، ومباشرة عملية البحث والتحري في الواقعة .

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