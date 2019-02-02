بنكيران لعصيد :”اليوم سيقول لك اولادك أنت كذاب وستحتقرك زوجتك “

هبة بريس - الرباط

هاجم عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق ، الحقوقي والمفكر احمد عصيد الذي خرج بتدوينة على حسابه بموقع فايسبوك يتحدث فيها عن تقاعد بنكيران والامتيازات التي حصل عليها بعد انتهاء مهامه على رأس السلطة التنفيذية .

ووجه الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سهام نقده لاحمد عصيد وذلك خلال لقاء صحفي بمنزل بنكيران جمعه مع عدد من المنابر الاعلامية صباح اليوم السبت 2 فبراير ، حيث خاطب بنكيران عصيد قائلا :”أقول لك أنت كذاب، لأنك لم تربهم تربية حسنة وليست هناك تربية حسنة فيها الكذب”.

وأضاف بنكيران :”قلت إنه عندي 13 مليون، جيب أولادك والصحافيين ومرحبا لأطلعك على رسالة الديوان الملكي، التي تكشف قيمة المعاش الاستثنائي، كان عليك أن تثبت أولا قبل أن تتحدث، وإن أخطأت عليك أن تعتذر، وتقر بأنك لا تستطيع أن تناقش في هذا المستوى”.

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