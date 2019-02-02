أكادير: سارق محل الماكياج في قبضة الأمن

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، صبيحة اليوم السبت 02 فبراير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.

وجاء توقيف المشتبه فيه،حسب مصادر هبة بريس، إثر أبحاث مكثفة مدعومة بتحريات ميدانية تم تنشيطها من طرف الفرقة الأمنية المذكورة على خلفية تسجيل شكاية مفادها تعرض محل لبيع مواد التجميل للسرقة عن طريق الكسر، ليلة أول أمس الخميس، بحي السلام.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من استرجاع جزء مهم من المسروقات، بالإضافة إلى حجز الأداة الحديدية المستعملة في الكسر وسلاح أبيض.

كما كشفت عملية التنقيط بقاعدة البيانات الاسمية للأشخاص المبحوث عنهم عن كون الشخص الموقوف مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه في تورطهم في هذه القضية.