إصابات محتملة ب”افلونزا الخنازير” تستنفر مستشفى خريبكة

نُشر بتاريخ :  2019-02-02 - 19:24
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هبة بريس ـ خريبكة

علمت “ هة بريس ”، من مصادر مطلعة، ان المستشفى الاقليمي الحسن الثاني يعيش حالة استنفار قصوى بسبب فيروس ” فلونزا الخنازير “.

وقالت مصادر هبة بريس ان المستشفى الاقليمي الحسن الثاني عمل قبل قليل على ترحيل حالات عديدة نحو البيضاء ، فيما يبقى العدد غير محدد بسبب “تكثيم متعمد” قابل عملية نقل الحالات المصابة .

هبة بريس ربطت الاتصال بمديرة المستشفى كوثر فلاح للتأكد من عدد الحالات التي نقلت نحو مستشفيات البيضاء ، غير ان هاتفها ظل يرن دون اجابة.

الى ذلك ، يعرف ان مديرة المستشفى نفت امس الجمعة الاخبار المتداول بخصوص وجود حالة اصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير وقالت في تصريح لهبة بريس ان الاخبار المتداولة عارية من الصحة.

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