الاشتباه في اصابة أم ورضيعها ب”افلونزا الخنازير” بالعرائش

هبة بريس- العرائش

افادت مصادرنا من داخل مستشفى للا مريم الاقليمي بمدينة العرائش ، وجود مشتبهين حاملين لفيروس “افلونزا الخنازير” المعروف ب H1N1.

وأضافت ذات المصادر أن الحالتين تعنيان أم و رضيعها الذين تبدوا عليهما أعراض المرض، حيث لازالا يخضعان للتحاليل المخبرية اللازمة للتاكد من ما اذا كانا يحملان الفيروس ام ان الامر يتعلق بافلونزا موسمية عادية .

وكان مصدر طبي بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة قد اكد في تصريح لهبة بريس اصابة ثلاثة اشخاص بالفيروس على مستوى مدينة طنجة ويتعلق الامر بسيدة وضعت حديثا وطفل في السابعة من عمره فيما الحالة الثالثة تخص شاب يعاني من داء الصرع حيث لازالوا يخضعون للمراقبة وقدمت لهم للعلاجات الطبية وحالتهم مستقرة حسب ما أفاد به ذات المتحدث.

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