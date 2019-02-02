حصري ل”هبة بريس” ..الصمدي يُعلن اطلاق تجربة الجامعات الافتراضية (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، صباح اليوم السبت 2 فبراير من كلية العلوم والتقنيات بطنحة عن اطلاق وزارته مشروع الجامعات الافتراضية كتجربة أولى بكل من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وابن زهر بأكادير خلال الموسم الجامعي المقبل في أفق تعميمها على باقي الجامعات.

وأكد الصمدي، في تصريح لموقع “هبة بريس” على هامش حضوره مراسيم افتتاح اليوم العشرين للبحث العلمي الذي تنظمه جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بشراكة مع وزارة التربية الوطنية أن هذا المشروع هو “نموذج جديد للوصول إلى الطالب في مكان سكناه بالمناطق القروية والشبه الحضرية”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ذات المشروع، جاء لتجاوز إكراه سياسة بناء المؤسسات والمدرجات والمنح والأحياء الجامعية أمام الإقبال المتزايد على مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتزايد عدد الحاصلين على البكالوريا والذي وصل هذه السنة إلى 232 ألف.

وأبرز الصمدي، مدى نجاعة هذا النموذج من خلال مجموعة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، فالجامعة الافتراضية، يقول المتحدث ذاته، “توفر بيئة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعتمد التعليم المدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وتمنح درجات علمية في تخصصات وبرامج متلائمة مع احتياجات التنمية المجتمعية ومتطلبات سوق الشغل”.

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