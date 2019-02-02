بنكيران:”قررت العودة للحياة السياسية عندما رأيت التأطير الأعوج”

هبة بريس – الرباط

قال عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق ، أنه قرر العودة للحياة الساسية بعدما رأى فراغا على مستوى التأطير ، قائلا ” قررت العودة للحياة السياسية بعدما رأيت التأطير الأعوج الذي يقوم به البعض للمواطنين “.

وأضاف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم السبت 2 فبراير بمنزله بالعاصمة الرباط ، أن عودته للمشهد السياسي غير مقرونة بالحصول على منصب قيادي قائلا : “لا أريد أن أكون رئيس لحركة التوحيد والإصلاح ولا أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية ولا رئيسا للحكومة ولا موظفا..” .

واضاف بنكيران أنه يريد العودة من أجل فضح مؤطري الكذب والبهتان حسب تعبيره محذرا في الوقت ذاته المغاربة من عدم الانسياق وراء الكلام المعسول .

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