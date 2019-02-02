أردوغان: تركيا لن تدير ظهرها للفلسطينيين

هبة بريس - وكالات

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن بلاده لن تدير ظهرها للشعب الفلسطيني وقضيته.

ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن أردوغان قوله إن تركيا “ستواصل تقاسم كل الإمكانات الموجودة بين أيدينا مع أشقائنا الفلسطينيين”.

وأكّد أن بلاده تعتبر قانون “القومية” الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين ظلوا في مدنهم وقراهم ولم يهاجروا منها خلال نكبة عام 1948.

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق نهائيًا في يوليو المنصرم على “قانون القومية” الذي ينص بالأساس على أن “اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”.

وينص على تقويض اللغة العربية وإحلال العبرية كلغة رسمية، وإعطاء اليهود حرية إقامة المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية غاضبة، لكونه يستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.

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