الوداد يعود بفوز مهم من نيجيريا ويستعيد صدارة المجموعة

ادريس دحني – هبة سبور

تمكن فريق الوداد الرياضي من العودة بفوز مهم من نيجيريا على حساب لوبي ستارز برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال افريقيا لكرة القدم , وذلك في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم بملعب نامدي ازيكيو ستاديوم , بقيادة الحكم ندالا نغامبو .

وجاء هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 20 من ضربة جزاء من تنفيد محمد الناهيري , فيما ضيع زميله أوناجم ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 63 ليكتفي الوداد بالفوز بهدف يتيم ويعود بثلاث نقاط مهمة أعادته لصدارة المجموعة .

وبهذا الفوز ارتقى الوداد البيضاوي لصدارة المجموعة بستة نقاط بفارق الأهداف عن ماميلودي صن داونز والذي حقق بدوره فوزا كبيرا على أسيك ميموزا الايفواري بثلاثة أهداف مقابل واحد

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