ماجدة الرومي “أحب السيسي بشدة”!

هبة بريس - وكالات

مدحت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، في حوار لها مع جريدة “أخبار اليوم”، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي واصفة اياه بأنه إنسان “صادق”.

وأضافت الرومي:” هذا الوجه يوحى لى الطيبة المصرية والصدق والصلاة، والله أعطاه القبول، ومصر عظمة التاريخ وعظمة شعب حققت المستحيل، ومصر هى عبور عام 1973، وانا واقفة على المسرح أتحدث للرئيس كان كل هذا يدور في ذهني؛ بالفعل صليت كثيرًا لمصر، لأنني خسرت الكثير بالظلمة التي عايشتها في حروب لبنان، واليوم اشهد النور وأنا مع السيسي والتفاف الشعب حوله ومع توجهاته.”

وأكدت الرومي انها “تحب السيسي بشدة” لأنه “كان على دراية تامة بالمؤامرات السياسية التى تحاك ضد مصر والمصريين بل والعالم العربي.”

وأحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا، في فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب إطلاق السيسي مبادرة “نور حياة” التي ينفذها صندوق “تحيا مصر”، حيث أشادت بـ”حكمة السيسي” قائلة: “هيبتكم من هيبة مصر وشموخكم من شموخ مصر”، كما أشادت بالقوات المسلحة المصرية وسط تصفيق الحضور

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