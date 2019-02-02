رئيس الحكومة الجزائرية: بوتفليقة سيترشح لانتخابات الرئاسة بنسبة 99 بالمئة

هبة بريس - وكالات

توقع رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيي، الأمين العام للتجمع الديمقراطي الوطني، السبت ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة بنسبة 99 بالمئة.

وقال أويحيى، خلال ندوة صحافية عقدها بمقر حزبه في العاصمة الجزائر اليوم ،إن السلطة لديها مرشح بديل في حال امتناع الرئيس بوتفليقة عن دخول انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان /أبريل المقبل. ولكن أويحيي تابع بالقول:”في حين لا يكاد لدينا شك في ترشحه الذي أصبح شبه أكيد ويقين.”

وأضاف أن صحة الرئيس الحالي للجزائر لن تسمح له بقيادة حملته الإنتخابية في حال قرر الترشح لعهدة خامسة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حرج في عدم قدرة بوتفليقة على الخروج خلال مرحلة الحملة الانتخابية.

وقال أويحيي: “ليس (بوتفيلقة) بحاجة لذلك، والشعب يعرف رئيسه عز المعرفة وبنسبة 100 بالمئة، من العهدة الأولى، رغم ذلك سنكون رجاله في الميدان وسنتعاون جميعا في تسيير حملته، المهم أن يترشح ويقبل خوض الاستحقاقات الجارية ويكرس الاستمرارية التي نناشده بها.”

وحول عدم وجود بدائل لبوتفليقة، قال أويحيي: “نحن في دولة ديمقراطية وأنا حر في الاعلان عن خياري ولكل شخص الحرية في اختيار من يراه مناسبا لمستقبل البلاد وكل من هو ضد بوتفليقة له كامل الحق في ذلك والباب مفتوح للجميع ولم نمنع أحدا من الترشح وهذا هو المعنى الحقيقي للدولة الديمقراطية.”

وبشأن حدوث انزلاق أمني جراء الغضب وتدني الوضع الاجتماعي وردود الفعل تجاه ترشح بوتفيلقة ، قال أويحيى :”الدولة قادرة على التحكم في الشارع وعدم السماح بالإنزلاق وكل شيء في زمامها.”

وعن مخاوف المعارضة من تزوير الانتخابات، رد أويحيى قائلا إن “استحقاقات 2019، ستتميز بالنزاهة والشفافية ، نحن نضمن لكم من الآن سير الموعد الإنتخابي وفق النزاهة المنشودة وأكثر.”

وفيما يتعلق بتصريحات المعارضة حول ترشح بوتفيلقة، قال أويحيي :”مشكل المعارضة مع بوتفليقة ليس وليد اليوم ولكن منذ اعتلائه سدة الحكم”.

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