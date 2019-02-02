قتلى في عملية سرقة “هوليودية” لشاحنة نقل أموال بجنوب إفريقيا

هبة بريس - وكالات

لقي شرطيان وسبعة مسلحين مصرعهم في هجوم، اليوم السبت، على شاحنة مدرعة لنقل الأموال في محافظة كوازولو ناتال، بالجنوب الشرقي لجنوب إفريقيا، وذلك بحسب مصادر إعلامية.

وهاجم مسلحون الشاحنة باستخدام المتفجرات للاستيلاء على الحمولة. وأصبحت الهجمات ضد ناقلي الأموال أمرا مألوفا بجنوب إفريقيا، البلد الذي يسجل مستوى من بين أعلى مستويات الإجرام في العالم. وعرفت الجريمة في جنوب إفريقيا، وفقا للإحصاءات الأخيرة، قفزة نوعية خلال فترة 2017-2018، لتبلغ معدلا مقلقا وصل إلى 57 جريمة قتل يوميا، وهو ما جعل البلاد، وباعتراف من وزير الشرطة ، تشبه “منطقة حرب”.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من الوعود المتكررة للحكومة، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي منذ 1994، بالعمل على خفض العنف المتفشي في البلاد.

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