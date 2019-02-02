اعتقال عصابة اجرامية بشتوكة توظف ” فتاة” للاطاحة بالضحايا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت مصالح الدرك بالمركز الترابي لبلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، يوم أمس الجمعة فاتح فبراير الجاري أربعة شبان ضمنهما اثنان قاصران، إلى جانب فتاة قاصر تُستعمل كطعم.يشكلون عصابة اجرامية.

وسقطت العصابة المتخصصة في اعتراض سبيل المارة، وسلبهم أغراضهم تحت التهديد بالأسلحة البيضاء. بكمين نصبته دورية مشتركة بين المصالح الدركية والقوات المساعدة ببلفاع، بعد زوال الجمعة، لتنهي بذلك نشاط العصابة، التي نفّذت عشرات العمليات الإجرامية بمناطق متفرقة من جماعة بلفاع،

وقد حاول أحد أفراد العصابة وضع حدّ لحياته بعد أن هدّد بالارتماء من أعلى مسكنه أثناء توقيفه.

وفيما يجري البحث لاعتقال باقي الشركاء المحتملين للموقوفين، تم وضع المتهمين الخمسة تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك بلفاع، من أجل تعميق البحث معهم ومواجهتهم بالضحاياقبل احالتهم على انظار الوكيل العام للملك .

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