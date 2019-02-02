الطائفة العيساوية الفاسية تقتحم الموروث الثقافي للشاوية “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

أحيت الطائفة العيساوية الفاسية برئاسة الحاج سعيد برادة، حفلا دينيا بامتياز احتضنته قاعة الزعيم بسطات، بحضور العديد من العائلات والأسر في خطوة اعتبرت الاولى منن نوعها لاسيما وأن الفن العيساوي يعتبر دخيلا على ثقافة منطقة الشاوية.

الحفل الذي تألق فيه كل من المقدم هشام جمالي ابن مدينة سطات والمقدم عبدو الشريف القادم من مدينة البيضاء، يعتبر ثمرة مجهودات من قبل الساهرين عليه لإضفاء نوعا من البهجة والسرور على قلوب المحتجين من الأسر المعوزة علما ان مداخيله تم استثمارها في دعم الاعمال الخيرية.

حول هذا الموضوع، أكد الشاب هشام جمالي، انه عمل جاهدا على انجاح هذا الحفل، مشددا في الوقت ذاته انه مولوع بالفن العيساوي، إذ ظل لعقود من الزمن يتردد على مدينة مكناس حاملا معه حزمة من التحديات من شانها أن تكون بادرة خير لجلب الفن العيساوي وتذويبه داخل الثقافة الفنية هنا بعاصمة الشاوية واخراجه صورة متكاملة تؤثت المشهد الثقافي والتراثي بمدينة سطات عبر إحياء ليلات صوفية ربانية وهو العمل الذي توجه هذا الشاب بإطلاق أغنية البراقية التي لقيت اقبالا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت فرصة أمام الجميع لاكتشاف هذا الوجه الفني المعروف وسط أبناء المدينة بأخلاقه العالية وتواضعه وابتسامته التي لاتغادر محياه، ليقف اليوم مساهما في إغناء رصيد المدينة الثقافي من خلال اقحام هذا الموروث الجديد لسجل المدينة الثقافي والثراثي وهو ما يتطلب من الوزارة الوصية على القطاع دعم مثل هاته الطاقات الشابة التي تزخر بها عاصمة الشاوية والتي تتطلب التفاتة مسؤولة ودعمها وفتح الباب أمامها للمشاركة في الملتقيات الوطنية.

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