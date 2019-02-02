الشرطة الأسترالية تخلي مطار “بريسبان”

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أجلت المسافرين عن مطار “بريسبان” شرقي البلاد لسبب طارئ.

وكتبت شرطة ولاية كوينزلاند على تويتر”: “تم إخلاء المطار الدولي… وننصح المسافرين بالإحجام عن ارتياد المطار المذكور في الوقت الراهن، لأن الشرطة تعمل هناك”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إعلان الطوارئ في المطار المشار إليه، جاء نتيجة لوجود رجل مسلح بسكين في إحدى صالاته، وانتشار أنباء تحدثت عن خطر تفجير قنبلة في مرافق المطار، لافتة إلى تسجيل انتشار مكثف للشرطة ورجال الأمن والإسعاف والطوارئ في المطار ومحيطه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0