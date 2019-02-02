مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت:

– الشاون: 52 ملم

– الرباط : 43 ملم

– العرائش : 38 ملم

– تطوان : 31 ملم

-تازة : 29 ملم -إفران : 26 ملم

– طنجة ، مكناس القنيطرة: 22 ملم

– الدار البيضاء أنفا : 20 ملم

– فاس : 18 ملم

– بن سليمان : 17 ملم

-الجديدة : 14 ملم

-النواصر : 13 ملم

– سيدي اسليمان المحمدية: 11 ملم

-بني ملال : 10 ملم

– سطات آسفي : 8 ملم

– الحسيمة : 7 ملم

-خريبكة : 6 ملم – وجدة : 5 ملم

– الصويرة مراكش : 2 ملم

-طانطان تارودانت : ملمتر واحد

-سيدي افني تيزنيت : أقل من ملمتر

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