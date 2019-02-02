رسميا : التوقيع على إجراء مباراة الديربي في الإمارات

هبة سبور

وقع رسميا رئيسي الرجاء والوداد على إجراء مباراة الديربي بين الفريقين في 23 مارس المقبل تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

ووقع اتفاقية الاستضافة عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجواد زياد رئيس نادي الرجاء، وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي.

وسبق توقيع اتفاقية الاستضافة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد الإماراتي والجامعة الملكية لتبادل الخبرات واللاعبين والعمل سويا على تطوير مستوى اللعبة في البلدين.

هذا الديربي الودي المسمى “بديربي التحدي” ,سيمكن الفريقين من الإستفادة من مبلغ 500 مليون لكل ناد , حيث ستجرى المباراة على أرضية ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ومن أجل هذا الغرض افادت مصادر هبة سبور أنه سيتم تخصيص رحلات بأثمنة تفضلية من أجل تشجيع المناصرين على التنقل ومتابعة المباراة وخلق الحماس الذي تتميز به مثل هذه المواجهات

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