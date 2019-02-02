المدير الجهوي للصحة لهبة بريس: لم تسجل أية إصابة بأنفلونزا الخنازير بسوس ماسة

أحمد وزروتي:هبة بريس

أكد المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة أن جميع المصحات والمستشفيات العمومية والخصوصية بالجهة لم تسجل إلى حد الآن أي إصابة بفيروس H1N1 والمعروف بأنفلونزا الخنازير.

وأضاف الدكتور قدار رشدي المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، في اتصال هاتفي بهبة بريس، أن الجهة خالية تماما من أي إصابة بالمرض وأن مصالحه الخارجية لم تسجل أي حالة.

ويعرف الشارع المغربي هذه الأيام جدالا واسعا حول مدى انتشار هذا المرض، خصوصا بعد الوفيات الأخيرة التي عرفتها مستشفيات المملكة.

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