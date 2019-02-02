مرسوم رئاسي برتغالي: لن تسحب “أوسمة رونالدو”

هبة بريس - وكالات

تلقى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الجمعة، خبرا سارا بعد مرسوم رئاسي يقضي بعدم سحب الأوسمة التي نالها نجم يوفنتوس الإيطالي تكريما له على ما قدمه لبلاده.

وأعلن القرار مجلس الأوامر الشرفية بناء على مذكرة مرسلة من جانب الرئاسة البرتغالية، وفقا لما نقلته صحيفة “آس” الإسبانية.

وأشار المجلس إلى أن وضع رونالدو لا يتناسب مع الفرضيات الواردة في القانون، الذي يدعم فتح قضية لتقييم تجريد اللاعب من الأوسمة التي أحرزها.

وكانت الجهات القضائية الإسبانية قد أدانت لاعب يوفنتوس الإيطالي بالتهرب الضريبي أثناء لعبه لصالح ريال مدريد، الأمر الذي جعله مهددا بسحب الأوسمة التي نالها من جانب الحكومة البرتغالية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2016.

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