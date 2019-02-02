محكمة الإستئناف تقرر إرجاء البث في منح السراح ل”حميد المهداوي “

هبة بريس- الدار البيضاء

كشف المحامي محمد اغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، على أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تنظر في الملف، أصدرت مساء يوم أمس قرارا يقضي بأحقية دفاع المتهمين المعتقلين الذين رفضوا الحضور أمامها، في المرافعة وتقديم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لفائدتهم في غيابهم.

وأضاف المحامي أغناج على أنه وبعد أن تقدم الدفاع عند مواصلة المناقشات، بعدة طلبات، همت أولاً، الوضعية الصحية للمعتقل ناصر الزفزافي، واعفاء المتابعين في حالة سراح من الحضور إلى حين البدء في دراسة القضية، وطلبات السراح المؤقت، انسحبت الهيئة مرة ثانية للمداولة، لتعلن بعدها عن قرارها.

والذي ضم، إعفاء المتهمين المتابعين في حالة سراح من الحضور إلى حين الحاجة إليهم عند دراسة القضية، إضافة إلى عدم الاختصاص في طلب تسليم الملف الطبي للمعتقل ناصر الزفزافي، وإرجاء البث في طلبات السراح لجلسة 06/02/2019، وبتأخير القضية لجلسة الجمعة 08/02/2019.

هذا وكانت المحكمة قد اختلت يوم أمس في وقت متأخر، للتداول في منح السراح للصحفي حميد المهداوي، قبل أن تقرر إرجاء البث إلى السادس من الشهر الجاري.

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