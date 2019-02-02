قتلى و جرحى في حادثة سير بايموزار إقليم صفرو

ع محياوي – هبة بريس

مصرع 4 أشخاص ، وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة 01 / 02 / 2019، إثر اصطدام شاحنة بسيارة من النوع الخفيف بدوار “واد فل” التابع لجماعة أيت اسبع لجرف بدائرة إيموزار كندر نفوذ عمالة إقليم صفرو، وذلك على مستوى الطريق الوطنية رقم 8.

وفور علمهم بالخبر، هرعت على الفور إلى عين المكان مختلف السلطات المحلية، بما فيها عناصر الدرك الملكي و الوقاية المدنية للقيام بالمتعين، حيث تم نقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغسانى بفاس قصد التشريح الطبي ، فيما الجرحى فقد تم نقلهم صوب المركب الاستئفائي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية ، فيما فتحت عناصر الدرك بحثا عن السائق الذي لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

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